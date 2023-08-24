IT-специальности стали самыми популярными среди российских выпускников школ

Согласно данным, представленным Минцифры России, специальность «Информатика и вычислительная техника» стала лидером среди желаемых направлений для обучения, набрав почти 650 тыс заявок.

Кроме того, «Информационная безопасность» была выбрана 175 тыс абитуриентов, а «Компьютерные и информационные науки» — почти 70 тыс.

Среди других популярных направлений в вузах также выделяются «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление», «Клиническая медицина» и «Машиностроение».

В этом году в приёмной кампании участвовали около 1 млн абитуриентов, из которых 600 тыс подали заявления через Госуслуги.

Также стоит отметить, что IT-специальности пользуются популярностью и среди тех, кто решил поступить в колледж.