Италия и ОАЭ создадут крупнейший центр ИИ в Европе

Опубликовано 16 мая 2025, 19:281 мин.
Италия и ОАЭ создадут крупнейший центр ИИ в ЕвропеПроект поддержат G42 и iGenius
Италия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о запуске совместного проекта по созданию центра искусственного интеллекта (ИИ) на территории Италии. Об этом сообщил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо.
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Ключевыми участниками инициативы стали компания G42 из Абу-Даби и итальянский разработчик iGenius. Планируется построить крупнейшую в Европе вычислительную инфраструктуру для задач, связанных с искусственным интеллектом.
Основное финансирование на начальном этапе возьмет на себя G42. Министерство промышленности Италии подтвердило, что соглашение направлено на развитие суперкомпьютера и развитие технологической базы страны в сфере ИИ.
Хотя точное место размещения будущего центра пока не объявлено официально, министр Урсо отметил, что с высокой долей вероятности он будет построен в регионе Апулия на юго-востоке страны.