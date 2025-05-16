Италия и ОАЭ создадут крупнейший центр ИИ в Европе

Ключевыми участниками инициативы стали компания G42 из Абу-Даби и итальянский разработчик iGenius. Планируется построить крупнейшую в Европе вычислительную инфраструктуру для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Основное финансирование на начальном этапе возьмет на себя G42. Министерство промышленности Италии подтвердило, что соглашение направлено на развитие суперкомпьютера и развитие технологической базы страны в сфере ИИ.

Хотя точное место размещения будущего центра пока не объявлено официально, министр Урсо отметил, что с высокой долей вероятности он будет построен в регионе Апулия на юго-востоке страны.