Италия обвинила российских хакеров в серии кибератак на банки страны

На инфраструктуру пяти крупных банков были совершены мощные DDoS-атаки. Речь идёт о таких банках, как Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, FinecoBank и Banca Popolare di Sondrio. Организации были вынуждены приостановить обслуживание.

Итальянские специалисты говорят, что банки атаковала группировка NoName 057 (16), которая или симпатизирует России, или является российской. Ранее эта группировка атаковала правительственные сайты разных стран, телекоммуникационные ресурсы, транспортные компании. Атаки совершались, в частности, на украинские ведомства, а также стран Балтии, Норвегии и Финляндии.