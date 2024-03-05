Италия стала главным центром управления спутниковой сетью всей Европы

IRIS2, оцененный в € 6 млрд, будет включать несколько сотен спутников, усиливая технологический суверенитет ЕС. Проект предусматривает три центра контроля, расположенных в Италии, Франции и Люксембурге.

Вклад ЕС в проект составит € 2,4 млрд, а остальные средства предполагается привлечь от частных компаний и Европейского космического агентства. Ожидается, что IRIS2 станет третьей крупной спутниковой программой ЕС после Galileo и Copernicus.

IRIS2, аналог американской сети Starlink, призван укрепить европейскую позицию в области космических технологий. Полная мощность системы планируется достичь к 2027 году.