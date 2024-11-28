Италия ударила по крупнейшей пиратской сети в мире. Обыски прошли по всей стране

По сообщениям полиции Италии, проведённая антипиратская операция — крупнейшее в Европе и, возможно, в мире мероприятие в аудиовизуальной сфере. Около 270 «киберполицейских» провели в 15 регионах Италии порядка 89 обысков.

В рамках международного сотрудничества аналогичные подразделения провели 14 обысков в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии и Хорватии. В Хорватии задержаны 11 человек по подозрению в причастности к незаконной стриминговой сети.