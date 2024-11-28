Италия ударила по крупнейшей пиратской сети в мире. Обыски прошли по всей стране

Опубликовано 28 ноября 2024, 15:451 мин.
Италия ударила по крупнейшей пиратской сети в мире. Обыски прошли по всей странеЭто крупнейшая операция в Европе
Подразделение итальянской полиции, специализирующееся на киберпреступлениях, раскрыло пиратскую сеть нелегального стриминга. Согласно материалу итальянского издания Fanpage, пользователями пиратов были не менее 22 млн человек.
По сообщениям полиции Италии, проведённая антипиратская операция — крупнейшее в Европе и, возможно, в мире мероприятие в аудиовизуальной сфере. Около 270 «киберполицейских» провели в 15 регионах Италии порядка 89 обысков.
В рамках международного сотрудничества аналогичные подразделения провели 14 обысков в Великобритании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Румынии и Хорватии. В Хорватии задержаны 11 человек по подозрению в причастности к незаконной стриминговой сети.