Италия закрыла дело против Google по использованию персональных данных

Италия закрыла дело против Google по использованию персональных данныхКомпания внесла изменения в запрос согласия
Итальянский антимонопольный орган объявил о закрытии расследования против Google, начатого в 2024 году. Оно касалось возможного недобросовестного использования персональных данных пользователей. Причиной проверки стало то, что запрос на согласие, который компания отправляла своим пользователям для подключения к сервисам, мог считаться вводящей в заблуждение или агрессивной коммерческой практикой.
Регулятор также отметил, что предоставляемая Google информация была неполной и могла вводить пользователей в заблуждение относительно последствий их согласия. После начала расследования компания внесла изменения в механизм запроса согласия, чтобы сделать его более прозрачным и понятным для пользователей.
Теперь Google обязалась предоставлять точные сведения о том, как используется персональная информация, а также о том, в каких сервисах и в каком объеме согласие может приводить к «объединению» данных. Эти меры позволили итальянским властям закрыть дело, посчитав, что компания устранила выявленные недостатки.
Закрытие расследования не означает отмены контроля над цифровыми практиками Google в Италии.