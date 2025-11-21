Италия закрыла дело против Google по использованию персональных данных

Регулятор также отметил, что предоставляемая Google информация была неполной и могла вводить пользователей в заблуждение относительно последствий их согласия. После начала расследования компания внесла изменения в механизм запроса согласия, чтобы сделать его более прозрачным и понятным для пользователей.

Теперь Google обязалась предоставлять точные сведения о том, как используется персональная информация, а также о том, в каких сервисах и в каком объеме согласие может приводить к «объединению» данных. Эти меры позволили итальянским властям закрыть дело, посчитав, что компания устранила выявленные недостатки.

Закрытие расследования не означает отмены контроля над цифровыми практиками Google в Италии.