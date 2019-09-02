Итальянцы воздвигли памятник Железному Человеку

”Тони Старк посвятил жизнь борьбе за идеи, в которые верил. Он напоминал нам, что все мы протагонисты своего времени, и что будущее зависит от наших поступков. Мы все должны быть героями”, — говорится на табличке памятника.

На Reddit уже начались шутливые рассуждения на тему того, что если пришельцы прилетят на нашу планету и увидят памятник, то решат, что Железный Человек — это местное божество.