Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 18:00
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Итальянские операторы связи выразили опасения из-за захода в страну Starlink

Опасаются конкуренции
В октябре заместитель секретаря канцелярии премьер-министра Италии Алессио Бутти сообщил, что страна готовится к предрелизному тестированию услуг Starlink в отдалённых районах. На это отреагировала Ассоциация телекоммуникационных компаний Италии, призвав власти пересмотреть правила для операторов широкополосного спутникового доступа (ШПД) на низкой орбите до появления Starlink.
Итальянские операторы связи выразили опасения из-за захода в страну Starlink

© Starlink

В частности, свои опасения по поводу захода в Италию Starlink выразила лоббисткая группа Asstel, представляющая интересы операторов связи.

В многостраничном документе Asstel утверждает, что существующие в Италии правила для операторов низкоорбитального спутникового ШПД не учитывают бизнес-модель SpaceX, предлагающую потребительские устройства клиентам напрямую. В документе также говорится, что услуги Starlink напрямую конкурируют с местными операторами связи.

Asstel требует, чтобы власти рассмотрели вопрос о правилах использования частот и о том, как обеспечить соблюдение этих правил всеми участниками рынка, и принудить к их однозначному выполнению и зарубежные компании.