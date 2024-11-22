Итальянские операторы связи выразили опасения из-за захода в страну Starlink

В частности, свои опасения по поводу захода в Италию Starlink выразила лоббисткая группа Asstel, представляющая интересы операторов связи.

В многостраничном документе Asstel утверждает, что существующие в Италии правила для операторов низкоорбитального спутникового ШПД не учитывают бизнес-модель SpaceX, предлагающую потребительские устройства клиентам напрямую. В документе также говорится, что услуги Starlink напрямую конкурируют с местными операторами связи.

Asstel требует, чтобы власти рассмотрели вопрос о правилах использования частот и о том, как обеспечить соблюдение этих правил всеми участниками рынка, и принудить к их однозначному выполнению и зарубежные компании.