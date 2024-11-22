Итальянские операторы связи выразили опасения из-за захода в страну Starlink

Опубликовано 22 ноября 2024, 18:001 мин.
Итальянские операторы связи выразили опасения из-за захода в страну StarlinkОпасаются конкуренции
В октябре заместитель секретаря канцелярии премьер-министра Италии Алессио Бутти сообщил, что страна готовится к предрелизному тестированию услуг Starlink в отдалённых районах. На это отреагировала Ассоциация телекоммуникационных компаний Италии, призвав власти пересмотреть правила для операторов широкополосного спутникового доступа (ШПД) на низкой орбите до появления Starlink.
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В частности, свои опасения по поводу захода в Италию Starlink выразила лоббисткая группа Asstel, представляющая интересы операторов связи.
В многостраничном документе Asstel утверждает, что существующие в Италии правила для операторов низкоорбитального спутникового ШПД не учитывают бизнес-модель SpaceX, предлагающую потребительские устройства клиентам напрямую. В документе также говорится, что услуги Starlink напрямую конкурируют с местными операторами связи.
Asstel требует, чтобы власти рассмотрели вопрос о правилах использования частот и о том, как обеспечить соблюдение этих правил всеми участниками рынка, и принудить к их однозначному выполнению и зарубежные компании.