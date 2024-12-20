Итальянские регуляторы оштрафовали OpenAI на 15 миллионов евро

По словам Garante, OpenAI нарушила принципы прозрачности и информационных обязательств перед пользователями, не предоставив им необходимых сведений о том, как используются их данные. Итальянские власти подчеркивают, что такие действия противоречат требованиям ЕС в области защиты личных данных.

Компания OpenAI не дала немедленного комментария по поводу штрафа. Ранее она утверждала, что ее практика соблюдает нормы защиты данных Европейского Союза.

Это не первый случай вмешательства итальянских властей в работу ChatGPT. В прошлом году итальянский регулятор временно приостановил использование ChatGPT на территории страны, обвиняя OpenAI в нарушении правил защиты данных ЕС. Сервис был возвращен в эксплуатацию после того, как компания урегулировала проблемы, связанные, в том числе, с правом пользователей на отказ от использования их данных для обучения алгоритмов.