Итальянские ученые создали биогибридного робота для посадки семян

Этот робот, названный HybriBot, может вмещать семена разных растений, служа биоразлагаемым средством для восстановления лесов. Исследователи уже успешно испытали его с семенами томата, цикория и кипрея (любимого цветка пчел) — все семена проросли. На изобретение подана патентная заявка.

HybriBot — это очередная разработка лаборатории бионической мягкой робототехники IIT, вдохновленная живыми организмами, в частности растениями

Этот робот сочетает в себе натуральные (волоски овса) и искусственные компоненты (капсула для семян). Волоски реагируют на влажность воздуха, вращаясь и накапливая энергию, благодаря которой капсула перемещается по земле. Движение продолжается, пока семя не окажется в подходящей щели, где и прорастет.

Капсула весит всего 60 мг и изготовлена из муки с добавлением специального покрытия для защиты от влаги. В нее можно помещать семена различных растений и питательные вещества.

Экологичность робота обусловлена использованием биоразлагаемых материалов. Он также безвреден для животных. Испытания проводились с разными семенами и типами почвы — везде результат был положительным.