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Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 09:45
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Итальянские ученые создали биогибридного робота для посадки семян

Он состоит из муки
Итальянские ученые совместно с коллегами из Германии создали биогибридного робота для посадки семян. Он состоит из капсулы из муки, напечатанной на 3D-принтере, и двух натуральных волосков овса, которые двигаются под воздействием влажности воздуха.
Итальянские ученые создали биогибридного робота для посадки семян
© Istituto Italiano di Tecnologia/University of Freiburg

Этот робот, названный HybriBot, может вмещать семена разных растений, служа биоразлагаемым средством для восстановления лесов. Исследователи уже успешно испытали его с семенами томата, цикория и кипрея (любимого цветка пчел) — все семена проросли. На изобретение подана патентная заявка.

HybriBot — это очередная разработка лаборатории бионической мягкой робототехники IIT, вдохновленная живыми организмами, в частности растениями

Этот робот сочетает в себе натуральные (волоски овса) и искусственные компоненты (капсула для семян). Волоски реагируют на влажность воздуха, вращаясь и накапливая энергию, благодаря которой капсула перемещается по земле. Движение продолжается, пока семя не окажется в подходящей щели, где и прорастет.

Капсула весит всего 60 мг и изготовлена из муки с добавлением специального покрытия для защиты от влаги. В нее можно помещать семена различных растений и питательные вещества.

Экологичность робота обусловлена использованием биоразлагаемых материалов. Он также безвреден для животных. Испытания проводились с разными семенами и типами почвы — везде результат был положительным.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Леса
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#робот
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#наука
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#технологии