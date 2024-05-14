Итальянские ученые создали биогибридного робота для посадки семян

Итальянские ученые создали биогибридного робота для посадки семянОн состоит из муки
Этот робот, названный HybriBot, может вмещать семена разных растений, служа биоразлагаемым средством для восстановления лесов. Исследователи уже успешно испытали его с семенами томата, цикория и кипрея (любимого цветка пчел) — все семена проросли. На изобретение подана патентная заявка.
HybriBot — это очередная разработка лаборатории бионической мягкой робототехники IIT, вдохновленная живыми организмами, в частности растениями
Этот робот сочетает в себе натуральные (волоски овса) и искусственные компоненты (капсула для семян). Волоски реагируют на влажность воздуха, вращаясь и накапливая энергию, благодаря которой капсула перемещается по земле. Движение продолжается, пока семя не окажется в подходящей щели, где и прорастет.
Капсула весит всего 60 мг и изготовлена из муки с добавлением специального покрытия для защиты от влаги. В нее можно помещать семена различных растений и питательные вещества.
Экологичность робота обусловлена использованием биоразлагаемых материалов. Он также безвреден для животных. Испытания проводились с разными семенами и типами почвы — везде результат был положительным.