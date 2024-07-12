Итальянские ученые создали бионический протез нового поколения

SoftFoot Pro весит около 450 граммов и выдерживает нагрузку до 100 кг. Протез повторяет анатомию человеческой стопы и способен сгибаться, подстраиваясь под рельеф поверхности. По словам разработчиков, искусственная стопа имитирует работу подошвенной фасции, которая у человека распределяет нагрузку при ходьбе.

Благодаря эластичности подошвы SoftFoot Pro поглощает до 50% нагрузки от толчков при ходьбе. В отличие от существующих протезов, новинка может менять форму, подстраиваясь под неровности, что делает походку более естественной. SoftFoot Pro водонепроницаемый, поэтому подходит для использования на улице в любую погоду.

Прототипы SoftFoot Pro уже успешно тестировались людьми с ампутацией нижних конечностей, а также на роботах-животных и человекоподобных роботах.