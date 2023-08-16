Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Отмечается, что глобальное повышение температуры в основном обусловлено выбросами парниковых газов, вызванных деятельностью человека.

В июле 2023 года температура была на 0,24 °C выше, чем в любой другой июль в истории наблюдений NASA. Было на 1,18 °C теплее, чем средняя температура июля в период с 1951 по 1980 годы.

Особенно высокие температуры были зафиксированы в некоторых частях Южной Америки, Северной Африки, Северной Америки и Антарктического полуострова.

Директор GISS, Гэвин Шмидт, подчеркнул: «Этот июль был не просто теплее любого предыдущего июля — это был самый тёплый месяц за всё время наблюдений, которые ведутся с 1880 года. Наука ясно говорит о том, что это ненормально. Тревожное потепление во всём мире в основном вызвано выбросами парниковых газов, инициированных человеком».