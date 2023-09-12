Из 96 клавиатур с RGB-подсветкой собрали гигантский экран

Из 96 клавиатур с RGB-подсветкой собрали гигантский экранВыглядел он, конечно, эпично
WhirlwindFX, разработчики бесплатного приложения SignalRGB для ПК, продемонстрировали нечто поразительное на прошлой неделе на выставке Pax West.
Компания собрала огромный экран, состоящий из 96 клавиатур с RGB LED-подсветкой. Этот «пикселизированный» дисплей воспроизводил знаменитые анимации, такие как Nyan Cat, и даже клип Rick Astley на песню «Never Gonna Give You Up».
Управление и синхронизация устройств с RGB LED-подсветкой на ПК до сих пор остаются сложной задачей, несмотря на разнообразие приложений от производителей оборудования. Однако SignalRGB успешно справляется с этой задачей, предоставляя альтернативное решение.
Год назад компания уже демонстрировала массив из 40 клавиатур, но теперь их стало больше, и задача стала сложнее. В ближайшее время ожидается выпуск универсального приложения Dynamic Lighting для Windows 11, которое может изменить картину на рынке.