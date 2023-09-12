Из 96 клавиатур с RGB-подсветкой собрали гигантский экран

Компания собрала огромный экран, состоящий из 96 клавиатур с RGB LED-подсветкой. Этот «пикселизированный» дисплей воспроизводил знаменитые анимации, такие как Nyan Cat, и даже клип Rick Astley на песню «Never Gonna Give You Up».

Управление и синхронизация устройств с RGB LED-подсветкой на ПК до сих пор остаются сложной задачей, несмотря на разнообразие приложений от производителей оборудования. Однако SignalRGB успешно справляется с этой задачей, предоставляя альтернативное решение.

Год назад компания уже демонстрировала массив из 40 клавиатур, но теперь их стало больше, и задача стала сложнее. В ближайшее время ожидается выпуск универсального приложения Dynamic Lighting для Windows 11, которое может изменить картину на рынке.