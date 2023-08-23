Из айти гиганта в мебельщики: «Яндекс» начнёт производить мебель

«Яндекс Маркет» расширяет свой ассортимент и начинает продавать собственную мебель. Эта мебель будет разработана и произведена специально для «Яндекса». За этим проектом стоят бывшие сотрудники российского офиса компании IKEA. Планируется, что к 2025 году ассортимент мебели «Яндекса» будет включать около 3 тысяч различных товаров.

На данный момент уже можно найти фирменные диваны и кровати от «Яндекса» на площадке «Яндекс Маркета». В ближайшее время в продажу поступит мебель для гостиных, кухонь и спален. Компания надеется, что продажи собственной мебели станут приносить около 10% от общего объёма продаж в разделе мебели на платформе.

Производство этой мебели будет в большей степени сосредоточено на российских фабриках, но также будут сотрудничать с производителями из Белоруссии и Китая. Однако для продажи крупногабаритной мебели «Яндекс Маркету» придётся расширить свои логистические возможности и, возможно, начать предоставлять услуги по сборке мебели.