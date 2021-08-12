Из аммиака начали производить чистый водород

Соответствующая разработка была создана исследовательской группой из Школы энергетики и химической инженерии UNIST в Корее. Так, специалисты научились производить большое количество экологически чистого водорода практически на 100% разложив жидкий аммиак в электричество. Преимуществом данной технологии также является экономия энергии. В частности, для этого процесса требуется в три раза меньше энергии, чем для получения водорода посредством электролиза воды.

Сообщается, что аммиак стали рассматривать в качестве носителя водорода за счет его высокой энергетической плотности и простоте хранения и обращения. Помимо прочего электролиз аммиака с целью получения азота и водорода связан с более низким потреблением энергии, в отличии от электролиза воды.