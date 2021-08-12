Наука и технологии
Сегодня в 16:04

Из аммиака начали производить чистый водород

При этом потребляется меньше энергии
Разработана новая технология, благодаря которой аммиак начали использовать для производства чистого водорода.
Из аммиака начали производить чистый водород

Соответствующая разработка была создана исследовательской группой из Школы энергетики и химической инженерии UNIST в Корее. Так, специалисты научились производить большое количество экологически чистого водорода практически на 100% разложив жидкий аммиак в электричество. Преимуществом данной технологии также является экономия энергии. В частности, для этого процесса требуется в три раза меньше энергии, чем для получения водорода посредством электролиза воды.

Сообщается, что аммиак стали рассматривать в качестве носителя водорода за счет его высокой энергетической плотности и простоте хранения и обращения. Помимо прочего электролиз аммиака с целью получения азота и водорода связан с более низким потреблением энергии, в отличии от электролиза воды.