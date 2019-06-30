Из аналога ботокса получилось хорошее средство от комаров

Учёным международной группы удалось выделить нейротоксин, аналогичный ботулотоксину, или проще говоря ботоксу, который прицельно действует против комаров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communocations.

Находка приближает исследователей с созданию средства против малярии, поскольку главным переносчиком этой болезни являются комары рода Anopheles.

Как отмечается в статье, найденный нейротоксин опасен только комаров и безвреден для других беспозвоночных и всех хордовых, в число которых входят все млекопитающие.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году малярией заразились 219 млн человек и 435 тысяч из них умерло.