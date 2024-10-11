Из Apple ушёл главный разработчик гарнитуры Vision Pro

Риччио пришёл в компанию в 1998 году над должность вице-президента по разработке продуктов Apple. Он руководил разработкой и продуктовой политикой при выпуске многих моделей iPhone, iPad и Mac, и именно Риччио отвечал за переход Apple на собственные процессоры.

За 26 лет работы в Apple этого менеджера неоднократно критиковали за противоречивые решения. Но его отличал смелый стиль работы: он нанимал ключевых сотрудников и поощрял приобретение новых технокомпаний, результатом чего стали крупные новые продукты. Кроме того, Дэн Риччио руководил проектом Project Titan — беспилотным автомобилем Apple, который компания всё же закрыла в феврале 2024 года.

В итоге Риччио принял решение об уходе на пенсию. При этом он не один: параллельно из Apple ушли финансовый директор Лука Маэстри и руководитель отдела закупок Дэн Роскес.

Вместо Риччио руководить Vision Pro будет Майк Роквелл, а куратором группы разработки станет Джон Тернус.