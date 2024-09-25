Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2024, 00:45
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Из Boeing срочно «ушёл» глава по военным и космическим разработкам

Его уволили
Компания Boeing объявила о назначении нового руководителя своего подразделения по космической и военной отрасли. Тед Колберт, который ранее возглавлял подразделение Boeing Defense, Space & Security, отстранён от должности. Это подразделение является одним из основных подразделений компании.
Из Boeing срочно «ушёл» глава по военным и космическим разработкам

© Boeing

Это решение было объявлено генеральным директором Boeing Келли Ортбергом, занявшим должность в августе. Он подчеркнул необходимость восстановления доверия клиентов и выполнения высоких стандартов, чтобы обеспечить успешное выполнение миссий заказчиков по всему миру.

На место Колберта назначен Стив Паркер, операционный директор Boeing Defense, Space & Security, который будет выполнять обязанности главы подразделения до тех пор, пока не будет назначена постоянная замена. Это изменение кадрового состава происходит вскоре после неудачного испытательного полёта капсулы Starliner компании Boeing к МКС без экипажа.

«В этот критический момент наша первоочередная задача — восстановить доверие наших клиентов и соответствовать высоким стандартам, которые они от нас ожидают, чтобы обеспечить выполнение их важнейших миссий по всему миру. Совместными усилиями мы можем и будем улучшать нашу работу и обеспечивать выполнение наших обязательств», — заявил Ортберг.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
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