Из Facebook* ушла директор, отвечавшая за скандальные алгоритмы соцсети

Это её собственное решение. СМИ связывают уход Сэндберг из Meta по причине скандалов вокруг алгоритмов в Facebook, Instagram и WhatsApp, которые называли опасными для пользователей.

Вместо Сэндберг операционным директором Meta* станет директор по развитию Хавьер Оливан.

Шерил Сэндберг работала в Минфине США, затем в Google, отвечала за развитие рекламного бизнеса.