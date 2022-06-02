Из Facebook* ушла директор, отвечавшая за скандальные алгоритмы соцсети

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Из Facebook* ушла директор, отвечавшая за скандальные алгоритмы соцсетиЭто её добровольное решение
Из Meta* ушёл второй человек после Марка Цукерберга, операционный директор Шерил Сэндберг. Она останется в совете директор компании, но больше не будет заниматься оперативным управлением.
Это её собственное решение. СМИ связывают уход Сэндберг из Meta по причине скандалов вокруг алгоритмов в Facebook, Instagram и WhatsApp, которые называли опасными для пользователей.
Вместо Сэндберг операционным директором Meta* станет директор по развитию Хавьер Оливан.
Шерил Сэндберг работала в Минфине США, затем в Google, отвечала за развитие рекламного бизнеса.