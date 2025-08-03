Наука и технологии
Опубликовано 03 августа 2025, 15:00
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Из Intel в Samsung перешёл ведущий специалист по упаковке чипов

Это один из реальных инженеров
Стало известно, что в Intel произошли кадровые изменения, причём весьма существенные. Это может повлиять на будущее компании.
Из Intel в Samsung перешёл ведущий специалист по упаковке чипов

© Intel

Как сообщает портал WccfTech со ссылкой на документы издания The Wall Street Journal (WSJ), ключевой сотрудник, отвечавший за технологию Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) — кремниевую пластину, интегрированную в органическую стеклянную основу, — перешёл в Samsung. По мнению инсайдеров, это ставит под вопрос перспективы Intel на рынке.

Речь идёт не просто о сотруднике, а «Изобретателе года» Ган Дуане, главном инженере Intel, разработавшем вышеуказанную технологию и стеклянную подложку для упаковки чипов.

Сообщается, что за 16 лет работы в Intel Дуан подал почти пятьсот патентных заявок, «стремясь раздвинуть границы возможного» в сфере интеграции кремниевых кристаллов в корпуса. Он создавал всё более эффективные межсоединения, внедрял миниатюрные соединительные чипы в подложку (как в технологии Intel EMIB) и разрабатывал подложки из стекла.

Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
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