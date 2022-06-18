Из каких стран хакеры атаковали Петербургский экономический форум

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Из каких стран хакеры атаковали Петербургский экономический форумОб этом рассказал глава оргкомитета
Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков рассказал, из каких стран осуществлялись хакерские DDoS-атаки на ресурсы форума, из-за чего президент Путин был вынужден перенести своё выступление на час.
Кобяков рассказал, что атаки были мощными и осуществлялись одновременно из США, Украины, Колумбии, Таиланда, Бангладеш, Индонезии и ряда других стран.
«140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеш и других стран. Но мы выдержали», — подчеркнул Антон Кобяков.