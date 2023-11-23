Из колибри в пчёлы: «Билайн» купил 51% акций маркетингового сервиса Callibri

«Вымпелком» приобрёл 51% доли в маркетинговом сервисе «Колибри». Несмотря на это, «Колибри» сохранит свой бренд, автономность, и команды будут продолжать работать как самостоятельные бизнес-юниты. Это предоставит «Билайну» дополнительные ресурсы в области аналитики и медийной рекламы, расширяя их инструментарий в сфере облачных сервисов.

Специализирующийся на облачных сервисах «Колибри» добавит новые возможности в область рекламных технологий «Билайна», улучшая аналитику и медийную рекламу. В результате сделки «Билайн» планирует улучшить качество облачной АТС для своих корпоративных клиентов. Основатель «Колибри» Иван Шкиря подчеркнул плюсы совместной работы, выделяя схожие ценности и заряженные команды, что позволит предоставлять коллтрекинг в любом уголке России.

«Колибри» существует на рынке с 2014 года, обслуживая более 8 тысяч клиентов в 108 городах, включая почти 2 тысячи клиентов сервиса «Гудок». Эта сделка открывает новые перспективы для обеих компаний, объединяя их технологический опыт и деловые возможности.