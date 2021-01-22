Наука и технологии
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Из космоса сняли два редких природных явления
С Земли их увидеть очень сложно
Камерам МКС удалось снять на видео сразу два редких природных явления, которые называются “эльф” и “синяя струя”. По словам Европейского космического агентства, с поверхности Земли их очень сложно увидеть.
На опубликованном на официальном YouTube-канале Европейского космического агентства видео можно разглядеть внезапную вспышку, после которой через атмосферу становится виден синий световой столб. Вспышка - это и есть проявление природного явления “эльф”, которое возникает из верхней части грозовых облаков. Диаметр вспышки, как отмечается, может достигать несколько сотен километров.
“Синей струей” же, в свою очередь, называют светящийся поток, выстреливающий из грозовых облаков. Известно, что такие природные явления относят к редким, а их продолжительность составляет несколько миллисекунд.