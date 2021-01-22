Из космоса сняли два редких природных явления

На опубликованном на официальном YouTube-канале Европейского космического агентства видео можно разглядеть внезапную вспышку, после которой через атмосферу становится виден синий световой столб. Вспышка - это и есть проявление природного явления “эльф”, которое возникает из верхней части грозовых облаков. Диаметр вспышки, как отмечается, может достигать несколько сотен километров.

“Синей струей” же, в свою очередь, называют светящийся поток, выстреливающий из грозовых облаков. Известно, что такие природные явления относят к редким, а их продолжительность составляет несколько миллисекунд.