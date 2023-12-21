Из марсианского гипса извлекли наноматериал для космической электроники

Важен не сам сульфат кальция, иными словами гипс, а побочный продукт при его обезвоживании. Это ангидрит, который производят путём извлечения воды из сырья, получая безводный сульфат кальция. Из ангидрита производят наноленты — микроматериалы в форме пасты тальятелле (макаронные изделия).

Наноленты имеют мезокристаллическую структуру — состоят из огромного количества микрокристаллов, одинаковых по форме и размеру, составляющих решётку. Эти кристаллы обладают свойствами регулируемой ширины запрещённой зоны, позволяющей добиться полупроводникового и изолирующего поведения материала.

Метод производства таких наноматериалов прост и экономичен. Учёные считают, что их изобретение позволит провести новые исследования и откроет новое видение возможностей колонизации Марса.