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Наука и технологии
20:53, 21 декабря 2023
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Из марсианского гипса извлекли наноматериал для космической электроники

Это понадобится для колонизации Марса

Учёные из Университета Сассекса научились использовать сульфат кальция, в изобилии встречающийся на Марсе, для производства наноматериалов для электроники, которую планируют использовать на Красной планете при заселении.

Из марсианского гипса извлекли наноматериал для космической электроники

© Ferra.ru

Важен не сам сульфат кальция, иными словами гипс, а побочный продукт при его обезвоживании. Это ангидрит, который производят путём извлечения воды из сырья, получая безводный сульфат кальция. Из ангидрита производят наноленты — микроматериалы в форме пасты тальятелле (макаронные изделия).

Наноленты имеют мезокристаллическую структуру — состоят из огромного количества микрокристаллов, одинаковых по форме и размеру, составляющих решётку. Эти кристаллы обладают свойствами регулируемой ширины запрещённой зоны, позволяющей добиться полупроводникового и изолирующего поведения материала.

Метод производства таких наноматериалов прост и экономичен. Учёные считают, что их изобретение позволит провести новые исследования и откроет новое видение возможностей колонизации Марса.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#марс
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#наука
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#электроника
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