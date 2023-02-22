Из неудачника в потенциального убийцу Google: как Microsoft чуть не закрыла набирающий популярность поисковик Bing

На сегодняшний день доля поисковика на мировом рынке поиска составляет всего 3%. Для сравнения, доля Google — 91,1%. Но даже несмотря на столь не впечатляющие вводные, Microsoft намерена сделать Bing крупным игроком на потребительском рынке.

Правда, так было не всегда. Известно, что во времена Стива Балмера и даже Сатьи Наделлы, Microsoft не воспринимала собственный поиск всерьёз — руководители компании хотели сократить траты на него.

Сейчас же ситуация совсем иная. Редмондская корпорация намерена интегрировать технологии OpenAI, такие как GPT-4 и DALL-E 2, в Bing. Это может качественно улучшить результаты поиска и сделать его более конкурентоспособным по сравнению с Google.