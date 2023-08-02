Из отходов шпрот в России получили «зеленый» пластик

Исследователи из Института биофизики Сибирского отделения РАН и Сибирского федерального университета применили отходы шпрот для производства биоразлагаемых «зеленых» пластиков. Работа ученых опубликована в журнале Processes.

Полигидроксиалканоаты (ПГА) — перспективные биоразлагаемые полимеры. Они синтезируются бактериями, обладают теми же свойствами, что и обычный пластик, и способны разлагаться в природе, не принося ей вреда. Однако сырье для их производства очень дорого.

Сибирские ученые предложили использовать отработанный рыбий жир из отходов консервированных шпрот в качестве углеродного субстрата для синтеза ПГА. Выбор на шпротный жир пал из-за распространённости этих консервов: в июне 2023 года в России их произвели более 20 тысяч штук. Только в Калининградской области, где находится завод по производству консервов, образуется около 10–12 тонн рыбных отходов в сутки. Эти отходы практически не перерабатываются и создают экологические проблемы.

Бактериии Cupriavidus necator успешно перерабатотали углеродные субстраты из шпротного жира, синтезировав из них биоразлагаемый пластик.

Такие пластики — один из самых перспективных материалов XXI века. Они перспективны для применения в различных областях: в сельском хозяйстве, фармакологии и медицине, отметила одна из исследователей, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Наталья Жила. Применение же отработанного же рыбьего жира позволит сделать процесс их производства более дешевым и экологичным.