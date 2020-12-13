Из отходов спорткаров начали делать джин

Morgan Motor Company производит спорткары, оснащенные деревянными элементами. В этом году с компанией начала сотрудничество винокурня Piston Distillery. В рамках соглашения из остатков ясеневых стружек было решено сделать основу для джина, которому дали название Morgan x Piston Gin.

Сообщается, что для создания алкогольного напитка используются 14 растительных ингредиентов, тогда как ясеневая стружка в составе добавляет напитку вкуса хрустящего сладкого яблока и нежной древесины. Morgan x Piston Gin готов к употреблению в чистом виде, однако авторы советуют его использовать для создания коктейлей с имбирным элем, льдом и ежевикой. Новинку оценили в 45 фунтов стерлингов или же 55 вместе с подарочной упаковкой.