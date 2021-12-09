Из первых рук: переболевший COVID-19 психиатр назвал возникающие из-за него психозы

Ориентацию я сохранял, но при этом в течение недели был убежден, а потом еще долго сомневался, что я уже был в этой больнице раньше, что я видел этих врачей, что мне уже давали эти таблетки, что точно были эти волонтеры, только они как-то слишком ярко были одеты и вели себя по-клоунски. Такое вот дежавю