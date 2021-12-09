Из первых рук: переболевший COVID-19 психиатр назвал возникающие из-за него психозы

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Из первых рук: переболевший COVID-19 психиатр назвал возникающие из-за него психозыС сохранением адекватности мыслей
Российский врач-психиатр описал возникающие при коронавирусе психозы, а доверять ему стоит – он сам переболел коронавирусом. Он рассказал, что ему казалось, будто волонтеры в больнице вели себя как клоуны, а ощущение дежавю не покидало его
Он описал свои ощущения от пребывания в реанимации, свое имя он попросил скрыть.
Ориентацию я сохранял, но при этом в течение недели был убежден, а потом еще долго сомневался, что я уже был в этой больнице раньше, что я видел этих врачей, что мне уже давали эти таблетки, что точно были эти волонтеры, только они как-то слишком ярко были одеты и вели себя по-клоунски. Такое вот дежавю
Анонимный врач-психиатр
Медик объяснил, что коронавирус может вызывать аутоиммунные васкулиты, из-за которых могут проявляться яркие психозы.
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Источник: Лента.ру