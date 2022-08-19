Из поиска Google пропадут сайты с жёлтыми заголовками

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Из поиска Google пропадут сайты с жёлтыми заголовкамиПоисковая выдача станет более полезной для пользователей
Компания Google опубликовала пост в своём блоге. В нём она рассказала о своих свежих приоритетах.
Так, уже со следующего понедельника результаты поиска станут более качественными. Из поисковой выдачи исчезнет часть контента, который был рассчитан исключительно на привлечение трафика, а не помощь пользователям.
Сообщается, что подобное описание подпадают новостные издания с «жёлтыми» заголовками, автоматические агрегаторы контента и другие бесполезные страницы.
Представители Google заявили, что апдейт разделён на две части. Первая отвечает за удаление из поисковой выдачи кликбейта, а вторая — за поиск настоящих пользовательских обзоров и отзывов. Для реализации последней корпорация разработала совершенно новые алгоритмы. Правда, поначалу нововведение будет работать лишь для англоязычных пользователей.