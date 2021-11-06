Из полиэтиленовых пакетов научились готовить дизельное топливо

Наука и технологии
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Из полиэтиленовых пакетов научились готовить дизельное топливоЗвучит как фантастика, ставшая реальностью
Человечество не перестаёт удивлять количеством пластиковых отходов. По последним данным, их число достигло 300 млн тонн в год.
Справиться с проблемой пытаются многие. Но свежая разработка учёных может совместить приятное с полезным.
Исследователи изобрели новый метод, который позволяет переработать пластиковые пакеты в дизельное топливо. В основу методики лёг каталитический пиролиз — термохимическое разложение вещества на основе углерода.
Инновационная часть эксперимента — это наш катализатор. Он имеет решающее значение для этого процесса пиролиза, поскольку для получения желаемого топливного продукта при относительно низких температурах требуется всего один шаг.
Авторы исследования
Сам катализатор удалось получить через погружение цеолитовой подложки в водный раствор, в котором содержались никель и вольфрам. В дальнейшем она прошла через процесс сушки в печи при температуре 500°C.
Источник: Phys.org