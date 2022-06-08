Из России полностью ушёл производитель компьютеров IBM

В марте глава компании говорил, что деятельность будет временно приостановлена для того, чтобы «оценить долгосрочные перспективы, продолжая выплачивать зарплату и поддерживая сотрудников в Росси».

Но на фоне спецоперации на Украине в итоге было принято окончательное решение об уходе IBM из России и увольнении всех сотрудников.

Кришна заявил, что это решение является «правильным и необходимым».