Из России полностью ушёл производитель компьютеров IBM

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Из России полностью ушёл производитель компьютеров IBMНакались увольнения сотрудников
Арвинд Кришна, глава IBM, которая является одним из крупнейших поставщиков оборудования и программного обеспечения, заявил на официальном сайте, что компания покидает российский рынок.
В марте глава компании говорил, что деятельность будет временно приостановлена для того, чтобы «оценить долгосрочные перспективы, продолжая выплачивать зарплату и поддерживая сотрудников в Росси».
Но на фоне спецоперации на Украине в итоге было принято окончательное решение об уходе IBM из России и увольнении всех сотрудников.
Кришна заявил, что это решение является «правильным и необходимым».