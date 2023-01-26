17:04, 26 января 2023
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Из России уйдёт крупнейший в мире производитель бумагиЕго долю выкупят российские партнёры
Из России уйдёт крупнейший в мире производитель бумаги американская компания International Paper. Компания продаст 50% швейцарской Ilim SA, владеющей крупнейшим в России производителем целлюлозно-бумажной продукции «Илим».
Фото: Region29.ru
Сделка оценивается в $484 млн. Но её должны согласовать российские власти. В России долю Ilim SA выкупят партнёры по совместному предприятию.
«Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнёрство. Но в известных обстоятельствах наши партнёры приняли своё решение», — сообщил Захар Смушкин, председатель совета директоров группы «Илим».