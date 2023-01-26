Из России уйдёт крупнейший в мире производитель бумаги

Сделка оценивается в $484 млн. Но её должны согласовать российские власти. В России долю Ilim SA выкупят партнёры по совместному предприятию.

«Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнёрство. Но в известных обстоятельствах наши партнёры приняли своё решение», — сообщил Захар Смушкин, председатель совета директоров группы «Илим».