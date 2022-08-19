Из России уйдёт крупнейший японский майнер

Отмечено, что майнинг был приостановлен 24 февраля, сразу же после начала спецоперации. Эта ситуация сделала перспективы майнинга в России неопределёнными, а наступившая «криптозима» не позволяет получать достаточно прибыли от добычи токенов.

В связи с этим было принято решение о частичном уходе компании из России. Один из офисов находится в Сибири, второй в Москве. Сибирский офис будет закрыт, а московское подразделение, «СБИ Банк», закрывать брокер не намерен.