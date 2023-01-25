Из России уйдёт поставщик терминалов для оплаты картами в магазинах

Для компании назначен ликвидатор, что говорит об инициировании процесса ухода из страны. Как отмечается, контракты с сотрудниками у Ingenico действуют до 15 февраля 2023 года, уход запланирован на 1 марта, а отключение техподдержки устройств — на конец марта. При этом сама компания не делала официальных заявлений об уходе из России.

Во сколько уход этой компании из России обойдётся российским организациям, неизвестно. Стоимость одного POS-терминала составляет $150-160, поэтому банкам невыгодно заменять сразу все устройства. Скорее всего, замену будут внедрять поштучно.

«Назначение ликвидатора — внешний признак начала процесса прекращения бизнеса. Цель ликвидатора — собрать всё имущество ликвидируемого лица, исполнить или завершить невыполненные обязанности юрлица, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает», — рассказал Олег Пермяков, партнёр юрфирмы «Рустам Курмаев и партнёры».