Из России уйдёт японский производитель дизельных двигателей для катеров и генераторов

Согласно пресс-релизу компании, уход из России «в текущих обстоятельствах» обусловлен невозможностью продолжать бизнес. Компания, после завершения всех дел, намерена уйти из страны в апреле 2023 года.

Как отмечается, согласно рейтингу инжиниринговой компании AllGen, Yanmar занимает восьмое место в мире по соотношению критериев «качество сборки», «цена/качество», «ассортимент» и др. Это один из крупнейших мировых производителей дизельных двигателей для морских судов, яхт, прогулочных катеров, строительного и сельскохозяйственного оборудования, генераторных установок.