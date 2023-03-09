Из России уйдёт японский производитель дизельных двигателей для катеров и генераторов

17:44, 09 марта 2023
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Из России уйдёт японский производитель дизельных двигателей для катеров и генераторовОдин из самых крупных и успешных в мире
Японский производитель дизельных двигателей Yanmar объявил об уходе из России.
Фото: Marineenterprises.co.uk
Согласно пресс-релизу компании, уход из России «в текущих обстоятельствах» обусловлен невозможностью продолжать бизнес. Компания, после завершения всех дел, намерена уйти из страны в апреле 2023 года.
Как отмечается, согласно рейтингу инжиниринговой компании AllGen, Yanmar занимает восьмое место в мире по соотношению критериев «качество сборки», «цена/качество», «ассортимент» и др. Это один из крупнейших мировых производителей дизельных двигателей для морских судов, яхт, прогулочных катеров, строительного и сельскохозяйственного оборудования, генераторных установок.