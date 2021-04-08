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Наука и технологии
Сегодня в 13:14

Из рыбных отходов начали делать полиуретан

Обычно этот материал производят из нефти
Канадские ученые научились делать полиуретан из рыбных отходов. Обычно для производства этого материала используется нефть.

Отметим, что полиуретан необходим для многих отраслей промышленности, так как подходит для эксплуатации в механизмах с повышенной нагрузкой. В то же время, он не лишен недостатков. Так, его разложение исчисляется столетиями.

В то же время, благодаря научной работе канадский ученых этой проблемы можно избежать. Они реализовали биоразлагаемую альтернативу, для производства которой используются рыбные отходы.

Производится полиуретан из рыбных отходов в несколько этапов. Вначале исследователи извлекают рыбий жир из собранного материала, а чтобы получить эпоксиды к нему добавляют кислород. Впоследствии получается напоминающее молекулы в эпоксидной смоле вещество. Далее полученные эпоксиды вступают в реакцию с углекислым газом, что помогает связать полученные частицы с с азотосодержащими молекулами из скорлупы ореха кешью.