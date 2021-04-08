Из рыбных отходов начали делать полиуретан

Отметим, что полиуретан необходим для многих отраслей промышленности, так как подходит для эксплуатации в механизмах с повышенной нагрузкой. В то же время, он не лишен недостатков. Так, его разложение исчисляется столетиями.

В то же время, благодаря научной работе канадский ученых этой проблемы можно избежать. Они реализовали биоразлагаемую альтернативу, для производства которой используются рыбные отходы.

Производится полиуретан из рыбных отходов в несколько этапов. Вначале исследователи извлекают рыбий жир из собранного материала, а чтобы получить эпоксиды к нему добавляют кислород. Впоследствии получается напоминающее молекулы в эпоксидной смоле вещество. Далее полученные эпоксиды вступают в реакцию с углекислым газом, что помогает связать полученные частицы с с азотосодержащими молекулами из скорлупы ореха кешью.