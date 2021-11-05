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Из Союзмультфильма в Pixar: нейросеть «осовременила» героев советских мультфильмов

Теперь они выглядят куда более «объёмно»
Благодаря нейронным сетям энтузиасты реализовывают по-настоящему удивительные проекты. Один из них представил автор Telegram-канала Denis Sexy IT.
Из Союзмультфильма в Pixar: нейросеть «осовременила» героев советских мультфильмов

Он использовал популярную нейросеть Toonify для обработки персонажей советских мультфильмов, созданных художниками «Союзмультфильма». Благодаря этому «осовременивание» коснулось таких детских героев как Карлсон, Маугли, мама Дяди Фёдора и т.д.

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Как и обещал тут, продолжаю тестировать нейронки на персонажах советских мультфильмов. Сейчас решил попробовать вот эту, которая покажет, как бы выглядели Незнайка и остальные, будь они в каком-нибудь Пиксаровском мультике.

Denis Sexy IT

Отметим, что Toonify доступен в виде онлайн-сервиса всем желающим. Воспользоваться им можно просто перейдя по ссылке

Источник: Denis Sexy IT