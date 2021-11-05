Из Союзмультфильма в Pixar: нейросеть «осовременила» героев советских мультфильмов

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Из Союзмультфильма в Pixar: нейросеть «осовременила» героев советских мультфильмовТеперь они выглядят куда более «объёмно»
Благодаря нейронным сетям энтузиасты реализовывают по-настоящему удивительные проекты. Один из них представил автор Telegram-канала Denis Sexy IT.
Он использовал популярную нейросеть Toonify для обработки персонажей советских мультфильмов, созданных художниками «Союзмультфильма». Благодаря этому «осовременивание» коснулось таких детских героев как Карлсон, Маугли, мама Дяди Фёдора и т.д.
Как и обещал тут, продолжаю тестировать нейронки на персонажах советских мультфильмов. Сейчас решил попробовать вот эту, которая покажет, как бы выглядели Незнайка и остальные, будь они в каком-нибудь Пиксаровском мультике.
Denis Sexy IT
Отметим, что Toonify доступен в виде онлайн-сервиса всем желающим. Воспользоваться им можно просто перейдя по ссылке
Источник: Denis Sexy IT