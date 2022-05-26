Из Twitter ушёл сооснователь соцсети

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Из Twitter ушёл сооснователь соцсетиОн ждёт покупку соцсети Илоном Маском
Сооснователь социальной сети Twitter Джек Дорси официально вышел из совета директоров и ушёл из компании. Об этом он объявил на собрании акционеров.
Также Дорси договаривался о включении в сделку по покупке Илоном Маском соцсети своих 2,4% акций компании, которыми владеет. Причём сооснователь соцсети находится в приятельских отношениях с главой Tesla и поддерживает приобретение им Twitter.
Свои дальнейшие планы Дорси не афишировал, но известно, что он он управляет компанией Block, которой принадлежат платёжная система Square, сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стрим-сервис Tidal.