Из Twitter ушёл сооснователь соцсети

Также Дорси договаривался о включении в сделку по покупке Илоном Маском соцсети своих 2,4% акций компании, которыми владеет. Причём сооснователь соцсети находится в приятельских отношениях с главой Tesla и поддерживает приобретение им Twitter.

Свои дальнейшие планы Дорси не афишировал, но известно, что он он управляет компанией Block, которой принадлежат платёжная система Square, сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стрим-сервис Tidal.