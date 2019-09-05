Из Уилла Смита сделали Нео из "Матрицы", заменив им Киану Ривза

Это не первый случай, когда внешность известного актера используется для “внедрения” его в известные фильмы. Ранее уже были случаи, когда Джон Траволта заменял Тома Хэнкса в “Форест Гампе” или Сталлоне становился терминатором вместо Шварценеггера. Но данный случай интересен тем, что Уил Смит и вправду должен был сыграть главную роль в “Матрице”, но отказался и вместо этого сыграл в не самом успешном фильме “Дикий, дикий Запад”.

Напомним, что сам Киану Ривз буквально недавно стал героем новостей из-за того, что популярные YouTube-блогеры с канала Corridor “сняли” сценку, в которой популярный актер участвует в прекращении ограбления магазина, используя сначала уговоры, а затем и физическое воздействие на грабителя.