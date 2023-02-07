Из улиток научились выделять средство для заживления ран

Причём для его выделения не нужны какие-то сверхредкие организмы — этот клей можно найти в секретах улиток. Он содержит 30-50% белка и 10-16% сульфатированного гликозаминогликана.

По словам специалистов, состав данного вещества похож на состав внеклеточного матрикса, который обеспечивает поддержку роста клеток и регулирует их поведение.

В рамках проведённых экспериментов они также пришли к выводу, что d-SMG более эффективно прилипает к влажным тканям, чем клинический фибриновый клей, и обеспечивает влажную тканевую микросреду, которая уменьшает воспаление и способствует регенерации тканей.

Отметим, что открытие d-SMG однозначно является захватывающим событием в области заживления ран. В том числе потому, что он предлагает натуральную, эффективную и безопасную альтернативу традиционным клиническим клеям.