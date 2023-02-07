Из улиток научились выделять средство для заживления ран

Из улиток научились выделять средство для заживления ранЭто по-настоящему захватывающее событие в мире медицины
Исследователи из Куньминского института ботаники Китайской академии наук обнаружили новый природный биологический клей. Он отлично подходит для заживления ран.
Фото: Northwestern University
Причём для его выделения не нужны какие-то сверхредкие организмы — этот клей можно найти в секретах улиток. Он содержит 30-50% белка и 10-16% сульфатированного гликозаминогликана.
По словам специалистов, состав данного вещества похож на состав внеклеточного матрикса, который обеспечивает поддержку роста клеток и регулирует их поведение.
В рамках проведённых экспериментов они также пришли к выводу, что d-SMG более эффективно прилипает к влажным тканям, чем клинический фибриновый клей, и обеспечивает влажную тканевую микросреду, которая уменьшает воспаление и способствует регенерации тканей.
Отметим, что открытие d-SMG однозначно является захватывающим событием в области заживления ран. В том числе потому, что он предлагает натуральную, эффективную и безопасную альтернативу традиционным клиническим клеям.