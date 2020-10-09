Из утилизированных автомобилей начали делать одежду и аксессуары

Производитель ювелирных украшений Alighieri выпустил коллекцию необычных ожерелий, использовав для этого ремни безопасности, автомобильные стекла и пеноматериалы (все это уже утилизированные материалы), добавив также золото, серебро, бронзу и жемчуг. Помимо ожерелий в коллекцию вошли колье-чокеры, браслеты и прочие украшения. В свою очередь бренд E.L.V. Denim разработал комбинезон, основой которого выступила джинсовая ткань и кожа, оставшиеся после производства автомобилей, а специалисты Richard Quinn сделали из переработанной ткани подушек безопасности полноценный корсет с бело-синим цветочным узором.

Представители Hyundai заявили, что подобное использование утилизированных подушек безопасности и стекол может заметно улучшить экологичность автомобилей, так как именно эти составляющие до сих пор не находили “второй жизни” после первичного употребления.