Из-за глобального потепления некоторые ящерицы рождаются уже постаревшими

По словам специалистов, связанный с изменением климата тепловой стресс укорачивает теломеры у самок живородящих пресмыкающих данного вида. Это приводит к тому, что их детеныши появляются на свет с более короткими теломерами, что обычно происходит в гораздо более позднем возрасте.

Так, в популяциях, подвергающихся высоким температурам, длина теломер у новорожденных ящериц примерно соответствует длине таковых у годовалых и взрослых особей из других популяций.

Специалисты считают, что нечто подобное может происходить и среди других видов холоднокровных животных, которые в результате эволюции приспособились к прохладному климату. На данный момент не совсем ясно, можно ли как-то улучшить ситуацию.