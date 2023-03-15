Из-за глобального потепления в Атлантике откололись два айсберга и начали дрейфовать к судоходным путям

Как сообщил профессор Герайнт Тарлинг из Университета Восточной Англии, айсбергам присвоили названия: (А76) — больший и (А81а)— меньший. Больший в два раза крупнее второго айсберга, который по площади равен Лондону. Чтобы полностью обойти больший айсберг, судну Discovery понадобилось несколько суток.

Но учёным всё же удалось взять пробы воды из толщи льда А76 с помощью специальных труб.

При этом для судоходства опасны не айсберги сами по себе, а так называемые серьги, которые будут откалываться и всё ближе подплывать к судоходным путям. Как отмечают учёные, естественное таяние айсбергов займёт десятки лет.