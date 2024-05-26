Из-за глобального потепления в Мексике начался мор бурых обезьян-ревунов

О смерти такого числа животных сообщил биолог дикой природы из Института экологии в Ксалапе Хильберто Позо. Он посетовал, что в течение последних 10 лет сообществом охраны природы в Мексике принимались комплексные меры по сохранению вида. Но из-за смерти такого количества животных в столь короткий срок все усилия «идут насмарку».

Позо рассказал, что с 4 по 21 мая умерло 138 особей. Некоторые животные буквально срывались с деревьев и падали на землю. Перед смертью животные страдали от конвульсий, гипертермии и обмороков — симптомов обезвоживания.

Причиной обезвоживания, скорее всего, является тепловой удар, потому что в местах с аномально высокой температурой, достигавшей 43 градусов Цельсия, смерть фиксировалась чаще всего. Хотя смерть животных наступала по всему штату Табаско.

«Чувства рабочей команды трагичны, это больно. Это больно, потому что все усилия, которые мы прилагали в течение многих лет, идут насмарку», — подчеркнул Позо всю трагичность происходящего.