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Наука и технологии
Опубликовано 26 мая 2024, 02:15
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Из-за глобального потепления в Мексике начался мор бурых обезьян-ревунов

Для учёных это трагедия
Мексиканские учёные начали бить тревогу: в штате Табаско на юге-востоке Мексики с 4 по 21 мая умерло 138 особей бурых обезьян-ревунов — эндемика, занесённого в список «уязвимых» Международного союза охраны природы, поскольку их численность сокращается.
Из-за глобального потепления в Мексике начался мор бурых обезьян-ревунов
© By Peter Schoen, Flickr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

О смерти такого числа животных сообщил биолог дикой природы из Института экологии в Ксалапе Хильберто Позо. Он посетовал, что в течение последних 10 лет сообществом охраны природы в Мексике принимались комплексные меры по сохранению вида. Но из-за смерти такого количества животных в столь короткий срок все усилия «идут насмарку».

Позо рассказал, что с 4 по 21 мая умерло 138 особей. Некоторые животные буквально срывались с деревьев и падали на землю. Перед смертью животные страдали от конвульсий, гипертермии и обмороков — симптомов обезвоживания.

Причиной обезвоживания, скорее всего, является тепловой удар, потому что в местах с аномально высокой температурой, достигавшей 43 градусов Цельсия, смерть фиксировалась чаще всего. Хотя смерть животных наступала по всему штату Табаско.

«Чувства рабочей команды трагичны, это больно. Это больно, потому что все усилия, которые мы прилагали в течение многих лет, идут насмарку», — подчеркнул Позо всю трагичность происходящего.