Из-за каких проблем Apple перенесёт выход своего первого VR-шлема на 2023 год

Устройство, которое сможет работать как в VR, так и AR режимах, вероятнее всего будет перенесено из-за ряда проблем. К таковым, по данным Bloomberg, относятся перегрев, работа камер и качество программного обеспечения.

Ожидалось, что анонс шлема состоится в рамках WWDC 2022 в июне. Теперь же это может быть уже конференция в следующем году.

Напомним, что новинке приписывают достаточно высокую цену — более 2000 долларов (152 тыс рублей). Шлем будет оснащён сразу двумя мощными процессорами, один из которых по производительности сравним с M1, устанавливаемым в компьютеры Apple.