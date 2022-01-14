Из-за каких проблем Apple перенесёт выход своего первого VR-шлема на 2023 год

Наука и технологии
Вчера в 22:25
1 мин.
Из-за каких проблем Apple перенесёт выход своего первого VR-шлема на 2023 годА их не так уж и мало
Последний год в сети активно ходили слухи о релизе первого шлема виртуальной реальности (VR) от Apple в 2022 году. Но, судя по всему, компания всё же придержит долгожданную новинку до 2023-го.
Устройство, которое сможет работать как в VR, так и AR режимах, вероятнее всего будет перенесено из-за ряда проблем. К таковым, по данным Bloomberg, относятся перегрев, работа камер и качество программного обеспечения.
Ожидалось, что анонс шлема состоится в рамках WWDC 2022 в июне. Теперь же это может быть уже конференция в следующем году.
Напомним, что новинке приписывают достаточно высокую цену — более 2000 долларов (152 тыс рублей). Шлем будет оснащён сразу двумя мощными процессорами, один из которых по производительности сравним с M1, устанавливаемым в компьютеры Apple.
Источник: The Verge