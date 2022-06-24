Из-за хакеров нагрузка на информационные системы вузов выросла в тысячу раз

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Из-за хакеров нагрузка на информационные системы вузов выросла в тысячу разЭто делают простые хактивисты
Руководитель центра предотвращения киберугроз CyberART группы компаний Innostage Антон Кузьмин рассказал, что за последнее время уровень нагрузки на информационную инфраструктуру ряда российских вузов вырос в тысячу раз.
По его словам, это связано не с наплывом и активизацией абитуриентов, а с учащением хакерских атак. Причём примитивных, когда их инициируют не серьёзные хакеры, а их вторичные подразделения, работающие «без особых затей». Потому что, по их мнению, сайты вузов — лёгкая мишень.
Этим объясняется нагрузка на главные страницы вузовских сайтов, но личные кабинеты продолжают стабильно работать и доступны по прямой ссылке.
«Очень часто цель атак на вузы — не столько саботировать приёмную кампанию, сколько привлечь внимание к самой акции, рассказать об этом на большую аудиторию. Это проявление так называемого хактивизма — демонстрации своей гражданской позиции, которая проявляется участием в кибератаках», — объяснил эксперт.