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Из-за коронавируса протесты "перешли" в онлайн-игры
Необычный способ скоротать дни во время карантина
Британский журнал Dazed опубликовал материал, в котором рассказал о достаточно необычном влиянии коронавируса на жизнь людей — по словам журналистов, в связи с карантином, акции протеста в Гонконге начали проходить в онлайн-играх. И все из-за того, что люди не могут выходить на улицы города.
Так, участники протестов создают в игре Animal Crossing: New Horizons баннеры, на которых пишут “Свободный Гонконг, революция сейчас”. Также они распечатывают прямо в игре фотографии главы Гонконга Кэрри Лэма, после чего моментально уничтожают их. О реакции властей на подобный метод демонстрации своего несогласия пока нет никакой информации.
Напомним, что на момент написания материала, по всему миру насчитывается около 1,35 млн случаев заражения коронавирусом. При этом до 80% всех случаев приходятся на следующие семь стран: США, Испанию, Италию, Германию, Францию, Китай и Иран.