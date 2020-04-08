Из-за коронавируса протесты "перешли" в онлайн-игры

Так, участники протестов создают в игре Animal Crossing: New Horizons баннеры, на которых пишут “Свободный Гонконг, революция сейчас”. Также они распечатывают прямо в игре фотографии главы Гонконга Кэрри Лэма, после чего моментально уничтожают их. О реакции властей на подобный метод демонстрации своего несогласия пока нет никакой информации.

Напомним, что на момент написания материала, по всему миру насчитывается около 1,35 млн случаев заражения коронавирусом. При этом до 80% всех случаев приходятся на следующие семь стран: США, Испанию, Италию, Германию, Францию, Китай и Иран.