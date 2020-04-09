Из-за коронавируса Украина прекратила поставки электроэнергии из России

Помимо импорта электроэнергии из России Украина также ограничила ее импорт и из Белоруссии. ”На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, аннулировать (отменить результаты аукционов) все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества”, - указано в официальном сообщении ведомства.

Стоит отметить, что Украина решила вернуть как России, так и Белоруссии средства, которые ранее были выплачены за пропускную способность. Она, к слову, на сегодняшний день зафиксирована на отметке 0 МВт.