Наука и технологии
Сегодня 12:08
Из-за коронавируса Украина прекратила поставки электроэнергии из России
И Белоруссии
Стало известно, что из-за коронавируса Украина прекратила поставки электроэнергии из России. Об этом сообщили представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, опубликовав на своем официальном сайте соответствующее заявление.
Помимо импорта электроэнергии из России Украина также ограничила ее импорт и из Белоруссии. ”На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, аннулировать (отменить результаты аукционов) все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества”, - указано в официальном сообщении ведомства.
Стоит отметить, что Украина решила вернуть как России, так и Белоруссии средства, которые ранее были выплачены за пропускную способность. Она, к слову, на сегодняшний день зафиксирована на отметке 0 МВт.