Опубликовано 12 декабря 2025, 09:001 мин.
Из-за морозов россияне начали массово закупаться пауэрбанками — рост +32%Интересная статистика
МТС зафиксировала всплеск спроса на пауэрбанки: с 1 по 10 декабря продажи выросли в среднем на 32% относительно ноября.
Больше всего закупались регионы, которые сильнее всего накрыло снегопадами: Сибирь показала рост +52%, Северо-Запад — +24%, Дальний Восток — +9%.
Причина проста: в мороз смартфоны разряжаются быстрее и нередко выключаются даже при высоком уровне заряда. Поэтому многие предпочитают иметь при себе внешний аккумулятор.
Средний ценник держится на уровне 1800 рублей. Самые популярные модели — Akai и Xiaomi ёмкостью от 10 000 до 20 000 мАч. Лидером продаж стал бренд Akai — 50% всех покупок. За ним следуют Xiaomi (26%), Brooks (7%) и Borofone (6%).
Отдельно растёт сегмент пауэрбанков с MagSafe — уже 8% всех продаж. Чаще всего россияне берут модели от 15 000 мАч и выше: такие устройства заняли половину рынка.