Из-за морозов россияне начали массово закупаться пауэрбанками — рост +32%

Больше всего закупались регионы, которые сильнее всего накрыло снегопадами: Сибирь показала рост +52%, Северо-Запад — +24%, Дальний Восток — +9%.

Причина проста: в мороз смартфоны разряжаются быстрее и нередко выключаются даже при высоком уровне заряда. Поэтому многие предпочитают иметь при себе внешний аккумулятор.

Средний ценник держится на уровне 1800 рублей. Самые популярные модели — Akai и Xiaomi ёмкостью от 10 000 до 20 000 мАч. Лидером продаж стал бренд Akai — 50% всех покупок. За ним следуют Xiaomi (26%), Brooks (7%) и Borofone (6%).

Отдельно растёт сегмент пауэрбанков с MagSafe — уже 8% всех продаж. Чаще всего россияне берут модели от 15 000 мАч и выше: такие устройства заняли половину рынка.