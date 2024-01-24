Из-за недавнего скандала две авиакомпании откажутся от самолётов Boeing

Генеральный директор Alaska Airlines, Бен Миникуччи, выразил свое негодование и требовал от Boeing предоставить план улучшений внутренних процедур контроля качества. После недавнего инцидента, когда авиакомпания едва избежала катастрофы, внутренние проверки выявили «значительное» ослабление болтов в самолетах Boeing 737 Max 9.

Миникуччи отметил, что, несмотря на первоначальные планы по приобретению моделей Boeing 737 Max 10, компания пересмотрит свой «наилучший долгосрочный стратегический план» после сертификации этих самолетов. В настоящее время Alaska Airlines приобретает самолеты у Hawaiian Airlines, которая использует модели Airbus, конкурента Boeing.

Генеральный директор United Airlines, Скотт Кирби, подчеркнул, что авиакомпания рассматривает возможность планирования будущего парка самолетов «без Boeing 737 Max 10». United также сообщила об обнаружении дополнительных ослабленных болтов в своем парке самолетов Boeing 737 Max 9.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование методов производства и производственных линий Boeing, включая субподрядчика Spirit AeroSystems. FAA ужесточило надзор за Boeing и изучает возможные изменения в системе производства.